19 ألف حصة من الخضار لأهالي الشيخ مقصود والأشرفية

بعد إصدار المجلس العالم لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية قرار بحظر التجوال وإغلاق جميع المحلات التجارية، للوقاية من فيروس كورونا، واجه بعض أهالي الحي صعوبةً في تأمين احتياجاتهم اليومية، وعليه بادر مجلس الاقتصاد إلى تخصيص 19 ألف حصة من الخضار لتوزيعها على الأهالي.

وحدد المجلس صالة ألوان للأفراح الواقعة في منطقة الشقيف مكاناً لتجهيز الحصص، فيما تطوعت ثلاثة عوائل للعمل في فرز الخضار ضمن الأكياس، وسيتم توزيعها عن طريق الكومينات.

الإداري في مجلس الاقتصاد لأحياء الشيخ مقصود والاشرفية كميران ظاظا قال إن توزيع الحصص الغذائية على الأهالي يعتبر دعماً بسيطاً للأهالي في ظروف حظر التجوال.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الحصص يوم غد في أحياء الشيخ مقصود بالقسمين الشرقي والغربي، وحي الأشرفية.

(س ر- ع س/ك)

ANHA