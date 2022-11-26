187 منظمة سورية تطالب مجلس الأمن بوقف هجمات الاحتلال التركي على سوريا

أدانت 187 منظمة سورية، اليوم السبت، عبر بيان، "هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وطالبت بوقف الاعتداءات التركية على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي.

كما دعت مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وطالب البيان "لجنة التحقيق الدولية بإصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة، ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري".

ودعا البيان "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة؛ لتكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وطالبت المنظمات، وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية، بتوسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري".

وحث البيان "الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، لتكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية".

المنظمات الموقعة:

للتنمية المجتمعية

إدراك للتنمية والسلام

أرجوان للتنمية البشرية

أرض السلام

أصوات نسوية كوردية

أضواء للتنمية والبناء

إعمار المنصورة

أمل أفضل للطبقة

أمل الفرات

بيل- الأمواج المدنية

تاء مربوطة

التحالف السوري الوطني

تفن

جدائل خضراء

جمعية آراس الخيرية

جمعية أطياف التنموية

جمعية إعادة الأمل

الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية

جمعية الأسيل للتنمية

جمعية الأصدقاء الخيرية

الجمعية الثقافية الكوردية في الدانمارك

جمعية الديار

جمعية السلام الإنسانية

الجمعية السورية للسرطان

جمعية المنارة للتنمية

جمعية الياسمين

جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية

جمعية بيام لرعاية الأيتام

جمعية بيت النهضة السوري

جمعية جيان الخيرية

جمعية خطوة

جمعية روابط الأمل للتنمية

جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية

جمعية شاوشكا للمرأة

جمعية شيلان للإغاثة والتنمية

جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية عناية مركزة

جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

جمعية وقاية

جينار للتنمية والتطوير

حنين الفرات

حياة أفضل

دان للإغاثة والتنمية

دوز

ديموس

رابطة “تآزر” للضحايا

رابطة زاكون

رابطة نساء الخضراء

الرجاء للإغاثة والتنمية

الرقة بلدنا

زمين للتنمية وبناء السلام

زورنا للتنمية

سمارت – SMART

سنابل الفرات للتنمية

سواعدنا للإغاثة والتنمية

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شار للتنمية

شباب أوكسجين

شباب تفاؤل

شباب من أجل التغيير

شبكة قائدات السلام

شعاع الإنسانية

شمس الغد

صناع الأمل

عطاء الباغوز

عودة للتنمية

الفرات للإغاثة والتنمية

فراتنا للتنمية

فريق الإنقاذ والاغاثة

فريق صناع المستقبل

فريق نبض

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

مالفا للفنون والثقافة

متحالفون من أجل السلام

المرصد السوري لحقوق الإنسان

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز آشتي لبناء السلام

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

مركز الدفاع عن الحريات

مركز السلام والمجتمع المدني

المركز السوري للتنمية

المركز السوري للدراسات والحوار

مركز إنليل

مركز بذور التنموي

مركز بلسم للتثقيف الصحي

مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

مركز دعم الاستقرار

مركز سلاف للأنشطة المدنية

مركز عدل لحقوق الإنسان

معا لأجل الجرنية

معا لأجل دير الزور

معاً لمستقبل أفضل

مكتب مكافحة الألغام

منصة رأس العين/سري كانيه

منصة عفرين

منصة قمح وزيتون

منظمة “كلاود”

منظمة إبداع للتنمية

منظمة أجيال للتنمية

منظمة آراس

منظمة آراك الشرق

منظمة أريج للتنمية الاجتماعية

منظمة أسفير للتنمية

منظمة آشنا للتنمية

منظمة الأيادي المبصرة

منظمة التضامن المجتمعي

منظمة الجودة للبحث والتطوير

منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD

منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية

منظمة الغيث للتنمية

منظمة الفصول الأربعة

منظمة المرأة الرائدة للتنمية والرعاية الصحية

منظمة المرأة الكوردية الحرة

منظمة أمل الباغوز

منظمة إنشاء مسار

منظمة إنصاف للتنمية

منظمة إنعاش للتنمية

منظمة إنماء

منظمة إنماء الجزيرة

منظمة إنماء الفرات

منظمة أنوار الغد

منظمة أيادي المستقبل

منظمة آيلا للتنمية وبناء السلام

منظمة إيواء

منظمة بداية

منظمة بزوغ للتنمية

منظمة بلدنا للمجتمع المدني

منظمة بيوريتي

منظمة تارا

منظمة تقنيي هجين

منظمة تنمية بلا حدود

منظمة جسور الأمل

منظمة جسور السلام للتنمية

منظمة جسور المحبة

منظمة حلم للتنمية

منظمة حياة أفضل

منظمة داري

منظمة دجلة للتنمية والبيئة

منظمة درة الفرات للتنمية

منظمة ديرنا للتنمية

منظمة رنك للتنمية

منظمة روج كار للاغاثة والتنمية

منظمة روج لمكافحة الألغام

منظمة روز للدعم والتمكين

منظمة رؤى المستقبل

منظمة رؤيا

منظمة زمين للتنمية وبناء السلام

منظمة زيرك للتنمية

منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة

منظمة ساهم للتعاون والتنمية

منظمة سما

منظمة سواعد للتنمية

منظمة سيل للتنمية والتمكين

منظمة شباب المجتمع المدني

منظمة شروق للتنمية

منظمة شقائق الخير

منظمة شمس للتأهيل والتنمية

منظمة طيف الإنسانية

منظمة عشتار للتنمية

منظمة عطاء للاغاثة والتنمية

منظمة عُكاز

منظمة غد أفضل

منظمة غصن أخضر

منظمة فجر

منظمة فكرة

منظمة فيض للتنمية

منظمة قدر

منظمة لأجل النسوية

منظمة لأجلك

منظمة لأجلهم الإنسانية

منظمة مساعدة سوريا

منظمة ملتقى النهرين

منظمة منارة

منظمة ميديا أكاديمي

منظمة نساء الأمل

منظمة نسمة أمل الانسانية

منظمة نواة

منظمة نيكستيب

منظمة هدف الإنسانية

منظمة هيفي للإغاثة والتنمية

منظمة وصال

المؤسسة السورية للتنمية المستدامة

مؤسسة المياه والبيئة

مؤسسة إيزدينا

مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان

نساء لأجل السلام

نون للتنمية ودعم المرأة والطفل

(م ش)