187 منظمة سورية تطالب مجلس الأمن بوقف هجمات الاحتلال التركي على سوريا

أدانت 187 منظمة سورية، اليوم السبت، عبر بيان، "هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وطالبت بوقف الاعتداءات التركية على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي.
كما دعت مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وطالب البيان "لجنة التحقيق الدولية بإصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة، ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري".
ودعا البيان "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة؛ لتكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.
وطالبت المنظمات، وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية، بتوسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري".
وحث البيان "الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، لتكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية".
المنظمات الموقعة:
للتنمية المجتمعية
إدراك للتنمية والسلام
أرجوان للتنمية البشرية
أرض السلام
أصوات نسوية كوردية
أضواء للتنمية والبناء
إعمار المنصورة
أمل أفضل للطبقة
أمل الفرات
بيل- الأمواج المدنية
تاء مربوطة
التحالف السوري الوطني
تفن
جدائل خضراء
جمعية آراس الخيرية
جمعية أطياف التنموية
جمعية إعادة الأمل
الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
جمعية الأسيل للتنمية
جمعية الأصدقاء الخيرية
الجمعية الثقافية الكوردية في الدانمارك
جمعية الديار
جمعية السلام الإنسانية
الجمعية السورية للسرطان
جمعية المنارة للتنمية
جمعية الياسمين
جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
جمعية بيام لرعاية الأيتام
جمعية بيت النهضة السوري
جمعية جيان الخيرية
جمعية خطوة
جمعية روابط الأمل للتنمية
جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
جمعية شاوشكا للمرأة
جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
جمعية عناية مركزة
جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
جمعية وقاية
جينار للتنمية والتطوير
حنين الفرات
حياة أفضل
دان للإغاثة والتنمية
دوز
ديموس
رابطة “تآزر” للضحايا
رابطة زاكون
رابطة نساء الخضراء
الرجاء للإغاثة والتنمية
الرقة بلدنا
زمين للتنمية وبناء السلام
زورنا للتنمية
سمارت – SMART
سنابل الفرات للتنمية
سواعدنا للإغاثة والتنمية
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شار للتنمية
شباب أوكسجين
شباب تفاؤل
شباب من أجل التغيير
شبكة قائدات السلام
شعاع الإنسانية
شمس الغد
صناع الأمل
عطاء الباغوز
عودة للتنمية
الفرات للإغاثة والتنمية
فراتنا للتنمية
فريق الإنقاذ والاغاثة
فريق صناع المستقبل
فريق نبض
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
مالفا للفنون والثقافة
متحالفون من أجل السلام
المرصد السوري لحقوق الإنسان
مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
مركز آشتي لبناء السلام
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
مركز الدفاع عن الحريات
مركز السلام والمجتمع المدني
المركز السوري للتنمية
المركز السوري للدراسات والحوار
مركز إنليل
مركز بذور التنموي
مركز بلسم للتثقيف الصحي
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
مركز دعم الاستقرار
مركز سلاف للأنشطة المدنية
مركز عدل لحقوق الإنسان
معا لأجل الجرنية
معا لأجل دير الزور
معاً لمستقبل أفضل
مكتب مكافحة الألغام
منصة رأس العين/سري كانيه
منصة عفرين
منصة قمح وزيتون
منظمة “كلاود”
منظمة إبداع للتنمية
منظمة أجيال للتنمية
منظمة آراس
منظمة آراك الشرق
منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
منظمة أسفير للتنمية
منظمة آشنا للتنمية
منظمة الأيادي المبصرة
منظمة التضامن المجتمعي
منظمة الجودة للبحث والتطوير
منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD
منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
منظمة الغيث للتنمية
منظمة الفصول الأربعة
منظمة المرأة الرائدة للتنمية والرعاية الصحية
منظمة المرأة الكوردية الحرة
منظمة أمل الباغوز
منظمة إنشاء مسار
منظمة إنصاف للتنمية
منظمة إنعاش للتنمية
منظمة إنماء
منظمة إنماء الجزيرة
منظمة إنماء الفرات
منظمة أنوار الغد
منظمة أيادي المستقبل
منظمة آيلا للتنمية وبناء السلام
منظمة إيواء
منظمة بداية
منظمة بزوغ للتنمية
منظمة بلدنا للمجتمع المدني
منظمة بيوريتي
منظمة تارا
منظمة تقنيي هجين
منظمة تنمية بلا حدود
منظمة جسور الأمل
منظمة جسور السلام للتنمية
منظمة جسور المحبة
منظمة حلم للتنمية
منظمة حياة أفضل
منظمة داري
منظمة دجلة للتنمية والبيئة
منظمة درة الفرات للتنمية
منظمة ديرنا للتنمية
منظمة رنك للتنمية
منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
منظمة روج لمكافحة الألغام
منظمة روز للدعم والتمكين
منظمة رؤى المستقبل
منظمة رؤيا
منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
منظمة زيرك للتنمية
منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
منظمة ساهم للتعاون والتنمية
منظمة سما
منظمة سواعد للتنمية
منظمة سيل للتنمية والتمكين
منظمة شباب المجتمع المدني
منظمة شروق للتنمية
منظمة شقائق الخير
منظمة شمس للتأهيل والتنمية
منظمة طيف الإنسانية
منظمة عشتار للتنمية
منظمة عطاء للاغاثة والتنمية
منظمة عُكاز
منظمة غد أفضل
منظمة غصن أخضر
منظمة فجر
منظمة فكرة
منظمة فيض للتنمية
منظمة قدر
منظمة لأجل النسوية
منظمة لأجلك
منظمة لأجلهم الإنسانية
منظمة مساعدة سوريا
منظمة ملتقى النهرين
منظمة منارة
منظمة ميديا أكاديمي
منظمة نساء الأمل
منظمة نسمة أمل الانسانية
منظمة نواة
منظمة نيكستيب
منظمة هدف الإنسانية
منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
منظمة وصال
المؤسسة السورية للتنمية المستدامة
مؤسسة المياه والبيئة
مؤسسة إيزدينا
مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
نساء لأجل السلام
نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
(م ش)