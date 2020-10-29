١٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الإصابة هي ٨٧ ذكور و٩٩ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٣٦ حالة في الحسكة

٤١ حالة في قامشلو

٧٢ حالة في ديرك

١٠ حالات في كركى لكي

٩ حالات في عامودا

٦ حالات في الرميلان

٦ حالات في الدرباسية

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في مخيم الهول

٣ حالات في الشهباء

ونوّه مصطفى إلى أنه تم تسجيل ١١ حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤٣٥٠ حالة، منها ١١٩ حالة وفاة، و٧٠٤ حالات شفاء.

(أ ب)

ANHA