18 قرية في الريف الغربي لمدينة كوباني تواجه خطر العطش

وضرب زلزال، 6 شباط الجاري مناطق باكور كردستان وتركيا ومناطق عدة في سوريا من ضمنها مناطق شمال وشرق سوريا؛ ما ألحق أضراراً بالمدارس والأبنية السكنية وخطوط وخزانات مياه الشرب.

ومن المناطق التي تأثرت بالزلزال إقليم الفرات، حيث تضررت 13 مدرسة في مدينة كوباني وخزان تحويل مياه الشرب الذي يقع في الريف الغربي للمدينة والواقع بالقرب من الإذاعة، وتبلغ سعته 480 متراً مكعباً من المياه، ويستفيد منه أكثر من 50 ألف نسمة من الأهالي في 18 قرية.

وبعد الكشف على هذا الخزان من قبل لجنة مختصة تابعة للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، تبيّن أنه لم يعد بإمكانه إمداد القرى 18 بالمياه، بعد الضرر الذي لحق به؛ نتيجة الزلزال، وهو بحاجة ماسة إلى ترميم التشققات فيه، خاصة أنه تعرض لتشقق بعد قصفه بالصواريخ والقذائف المدفعية من قبل مرتزقة داعش عام 2014.

وعن هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك لمديرية المياه في إقليم الفرات، مسعود بوزي "نحن أمام كارثة إنسانية، ما لم يتم تدارك الموقف بسرعة، خاصة أن هناك أكثر من 50 ألف نسمة يقطنون في 18 قرية، ويعتمدون بشكل رئيس على مياه الشرب من هذا الخزان".

وتابع: "الخزان قديم المنشأ، وعلينا إصلاحه بسرعة؛ لأن الأهالي بحاجة ماسة للمياه، وحالياً يتم تزويدهم بالمياه عبر الصهاريج"، منوهاً "نحن بحاجة إلى بناء خزان جديد".

مضيفاً: "لم يؤثر الزلزال على الريف الغربي فقط، فحتى بعض خطوط المياه في مقاطعة كوباني قد تضررت، ونعمل ضمن الإمكانات المتاحة على إصلاحها، ريثما يتم رصد الميزانية لذلك".

(ن ك/د)

ANHA