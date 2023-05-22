18 مشروع تعبيد وصيانة شبكتي الصرف الصحي والمياه لبلدية قامشلو

تعمل بلدية الشعب في قامشلو، على مدار العام، على تحسين القطاع الخدمي، وذلك عبر مشاريع وخطط سنوية، أهمها تعبيد الطرق والشوارع، وصيانة وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الأعمال اليومية التي تقوم بها الورشات الفنية التابعة للبلدية.

وسبقت مرحلة تصديق المخطط السنوي لمشاريع البلدية وتنفيذها من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، عقْد البلدية عدة اجتماعات تشاورية مع الأهالي والكومينات، شارك الشعب عبرها بمقترحاته وآرائه؛ بهدف تعزيز دوره في تحسين الواقع الخدمي.

ووضعت البلدية مخططها للصيف الحالي، وتضمّن مشاريع تعبيد طرق في أحياء المدينة، بالإضافة لصيانة شبكات الصرف الصحي وتوسيع شبكات المياه.

المشاريع

وحسب الإداري في مكتب الدراسات في بلدية الشعب في قامشلو، حسن حسين، فقد شهد العام تأخيراً في تنفيذ المشاريع، وبيّن: "مخطط العمل جاهز وستباشر الورش العمل خلال أيام قليلة، وتتضمن المشاريع السنوية لهذه الفترة، 18 مشروع مجبول زفتي، 16 منها ضمن أحياء المدينة ومشروعان في القرى. بالإضافة إلى تمديد شبكات للصرف الصحي بين الأحياء بطول 3100 م طولي، وإنشاء 50 فوهة مطرية، كما سيتضمن مشاريع فرش مادتي البقايا والحجر المكسر ضمن بعض الشوارع".

تخصيص كمية 10 آلاف و410 م3 من المجبول الزفتي لمشاريع التعبيد

وحسب مخطط البلدية، فيما يتعلق بالمجبول الزفتي، فكميات المجبول والأحياء المستهدفة كالتالي: "حي الكورنيش كمية 800 م3، وحي الغربي 550 م3، والهلالية 700 م3، وميسلون 400 م3، والآشورية 500 م3، وزيتونية 700 م3، وقدوربك 1000 م3، وحي الطي 500 م3، وحي الثورة 350 م3، وحي السريان 500 م3، والعلايا 590 م3، وجمعاية 350 م3، وحي جودي 850 م3، والطريق الواصل بين قريتي هيمو ونافكر الكبيرة 370 م3، وقرية نعمتلي 500 م3، وحي العنترية 700 م3، وحي جرنك 450 م3، وحي حلكو 600 م3.

مد مادتي البقايا والحجر المكسر

فيما ستمد كميات من مادتي البقايا في شوارع الأحياء التالية: "جمعاية 700 م3، والهلالية 1000 م3، وحزام هيمو 2100 م3، وأم الفرسان 2100 م3، وحي الطي 200 م3، فيما ستمد بعض شوارع حي جودي بكمية 1500 م3 بالحجر المكسر".

توسيع شبكات المياه

وفي سياق الأعمال الخدمية، ستنجز دائرة المياه في مدينة قامشلو عدة مشاريع خدمية ضمن قطاع المياه، وتشمل توسيع شبكة المياه في حي جودي قناة السويس بطول 168م طولي، وصيانة شبكة المياه في قرية التنورية، وتوسيع شبكة المياه في حي الهلالية بطول 1070م طولي، وتوسيع شبكة في الحي الغربي بطول 516 م، وتمديد قساطل مياه في المدخل الغربي بطول 2400 م، وتزويد 13 بئر مياه بلوحات كهربائية، وشراء 5 صهاريج مياه لتخديم المدينة بالمياه.

الصرف الصحي

فيما ستكون مشاريع الصرف الصحي، بطول 3100 م طولي قساطل بقطر 30 و40سم، تشمل أحياء جمعاية، وقرية نعمتلي والحي الغربي والعلايا والوسطى وقرية نافكر، وحسب الإداري في مكتب الدراسات في بلدية الشعب في قامشلو: "بالانتهاء من تجديد هذه الخطوط ستكون 80 في المائة من خطوط الصرف الصحي في المدينة في وضع جيد جداً، وستزول كافة المشاكل التي يعاني منها الأهالي وخاصة في قرية نافكر".

دعا الإداري في مكتب الدراسات في بلدية الشعب في قامشلو، حسن حسين الأهالي إلى التعاون مع ورشات ولجان البلدية في ما يخدم الواقع الخدمي، منوهاً: "على الأهالي الذين سيتم تعبيد شوارعهم صيانة مشاكل الصرف الصحي وتمديد خطوط المياه الخاصة بمنازلهم قبل التعبيد تفادياً لتخريب الشوارع بعد ذلك".

(سـ)

ANHA