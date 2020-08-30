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17إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 17 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة جديدة. إضافة لشفاء 10 مصابين.
خبر 2020-08-30T12:33:00 مركز الاخبار

وأوضحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالة الوفاة هي لرجل في السبعين من العمر من سكان الحسكة.

وبدوره أشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الفرق الطبية سجلت ١٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) تتوزع على الشكل التالي:

٨ حالات في قامشلو

٣ حالات في الحسكة

٣ حالات في ديرك

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في الشهباء

منوّها إلى أنه تم تسجيل ١٠ حالات شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٤٤ حالة منها ٣٥ حالة وفاة و٩٨حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA


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