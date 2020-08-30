17إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالة الوفاة هي لرجل في السبعين من العمر من سكان الحسكة.

وبدوره أشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الفرق الطبية سجلت ١٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) تتوزع على الشكل التالي:

٨ حالات في قامشلو

٣ حالات في الحسكة

٣ حالات في ديرك

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في الشهباء

منوّها إلى أنه تم تسجيل ١٠ حالات شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٤٤ حالة منها ٣٥ حالة وفاة و٩٨حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA