176 مقاتل ينضمون إلى مجلس الشدادي العسكري

خرّجت أكاديمية "الشهيد بروسك بيرو" في ناحية الشدادي، دورتين تدريبيتين، لمقاتلي مجلس الشدادي العسكري، حملت الأولى اسم دورة الشهيد علاء حريميص، والثانية دورة الشهيد سيف طابان.

واستمرت الدورتين مدة 30 يوماً، وانضم إليها أبناء ناحية الشدادي، والبلدات التابعة لها، وتلقوا خلالها محاضرات سياسية وثقافية، بالإضافة إلى دروس عسكرية وتدريبات على القتال.

وبلغ عدد المنضمين الجدد لمجلس الشدادي العسكري 176 مقاتلاً.

وفي مراسم تخريج الدورتين وبعد العرض العسكري ألقى قائد مجلس الشدادي العسكري أبو صالح، كلمة هنأ فيها المقاتلين إنهائهم للدورة, ودعاهم للإيفاء بوعدهم من أجل بناء سورية ديمقراطية، وحماية كافة المكونات من الهجمات.

(هـ ن)

ANHA