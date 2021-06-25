16 يوماً على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وأعضاء PYD في باشور

وفي الـ 10 من شهر حزيران الجاري، اختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

ومنذ ذاك اليوم، لم تكشف القوات الأمنية التابعة لحكومة حزب PDK عن مكان تواجدهم ولا سبب اختطافهم، رغم المطالب التي وجهتها الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي لهم.

هذا وكانت العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية قد أصدرت بياناً في اليوم الأول من اختطافهم قالت فيه "نرى بأن هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتضعف مسار الحوار نتمنى ألا تنجر أياً من الأطراف في باشور وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أية مشاريع فتنة تقودها تركيا لضرب الكرد ببعضهم البعض وتعطيل مسار التحول التاريخي التي وصلتها القضية الكردية".

مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وفي الـ 7 من حزيران الجاري، اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني الشاب جوان عبد الكريم المحمد عندما كان في طريقه إلى باشور كردستان عبر معبر سيمالكا، برفقة والدته المريضة بغرض العلاج ولا يزال مصيره مجهولاً أيضاً حتى الآن.

(سـ)

ANHA