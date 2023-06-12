16 مشروعاً مُنفَّذ و21 قيد التنفيذ في مقاطعة قامشلو لعام 2023

بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدن وبلدات مقاطعة قامشلو وريفها، تواصل مديرية المياه في المقاطعة تنفيذ مشاريع تمديد شبكات مياه الشرب وصيانتها وحفر وتأهيل آبار، وتنفيذ خزانات وتطوير هذا القطاع.

ووفق مديرية المياه، فقد أنجزت 16 مشروعاً، متوزعة على جغرافية المقاطعة، بالإضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ، كمشروع خزان مياه في محطة الهلالية الموزعة للمياه لمدينة قامشلو والتي تسع 3 آلاف م3، ومن المقرر أن تنتهي في شهر تموز القادم.

الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة قامشلو، بيريفان سلو، أشارت إلى أن مشاكل المياه يتم حلها في عموم مقاطعة قامشلو لتفادي انقطاع المياه وانخفاض ضخها، خاصة خلال فصل الصيف.

وحسب بيريفان، فإن نسبة جاهزية الآبار والمضخات ومحطات المياه تراوح بين 85 -90%.

هذا وتعاني المنطقة من انخفاض في نسبة المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الأول للحصول على المياه، نظراً لسنوات الجفاف التي توالت وقلة الهطولات المطرية، ما أثر بشكل كبير على ضخ المياه من الآبار الجوفية، في حين تعتمد مديرية المياه على سد السفان في منطقة ديرك، كمصدر ثانٍ لتوفير المياه، والذي يتأثر أيضاً بخفض دولة الاحتلال التركي لمنسوب الأنهار والجداول المائية التي تمر إلى شمال وشرق سوريا.

وتوجد في مقاطعة قامشلو 11 محطة للمياه، تختلف في كمية ضخ المياه وعدد الآبار التابعة لها.

تنفيذ 16 مشروع

وأنجزت الورش التابعة لمديرية المياه في مقاطعة قامشلو، منذ عام 2022 إلى الآن، 16 مشروعاً خدمياً للمياه، وفق الرئيسة المشتركة للمديرية، وتوزعت مشاريعها في عموم مدن ونواحي المقاطعة.

والمشاريع المنفذة هي: "صيانة صالات ضخ في محطات المياه بالإضافة إلى تزويدها بالمولدات، وتأهيل عدد من الآبار، وتنفيذ مشروع صيانة 400 م من شبكات المياه في حي جودي بقامشلو، إلى جانب مشاريع خدمية في شبكات المياه في نواحي تل كوجر وتل براك وتل حميس، وتزويد مجموعة من الآبار بالطاقة الشمسية، وتغذية آبار أخرى في المقاطعة بخط كهربائي استثنائي لتفادي انقطاع الكهرباء عنها".

مخبران للتحليل

ويتبع لمديرية المياه مخبران لتحليل المياه؛ للحصول على مياه نظيفة ومعقمة وفق المواد والمقاييس اللازمة، والمخبر الأول موجود في سد سفان والثاني في مدينة قامشلو.

21 مشروع قيد التنفيذ ضمن خطة 2023

بيريفان سلو أشارت، إلى أن مديرية المياه وضعت خطة عمل لعام 2023، نُفّذ البعض منها والبعض الآخر قيد التنفيذ، وتتوزع المشاريع بين حفر آبار جديدة وتمديد خطوط للمياه وصيانة أخرى وتعزيل عدد من الآبار.

ونوّهت بيريفان سلو إلى تعزيل وصيانة 7 آبار في ناحية تربه سبيه وبئر في كركي لكي، وصيانة مجموعة غواطس للمياه، بالإضافة إلى تزويد المحطات بلوحات كهربائية جديدة.

مشاريع استراتيجية

بالإضافة إلى المشاريع السنوية، تعمل مديرية المياه على إعداد خطط ومشاريع استراتيجية وهي قيد الدراسة، حيث يتضمن مخطط المديرية عدة مشاريع تساهم في تحسين وتطوير قطاع المياه في المقاطعة وهي: إنشاء محطة مياه على سد مزكفت لضخ المياه لتربه سبيه وقراها، وإنشاء محطة على سد جل آغا، والعمل على تحويل الآبار إلى التغذية بالطاقة الشمسية.

(سـ)

ANHA