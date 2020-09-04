15إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

أصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا اليوم بيانًا كشفت من خلاله عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالات الشفاء.

الهيئة أشارت إلى أن 15 شخصًا أصيبوا بالفيروس، وهم موزعون على الشكل التالي:

٣ حالات في الحسكة

٤ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في الدرباسية

حالة واحدة في كركي لكي

٣ حالات في ديرك

حالة واحدة في كوباني

حالتان في دير الزور

وأضاف الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه تم تسجيل ١٢ حالة شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٢٤ حالة، منها ٤٠ حالة وفاة، و ١٥٨ حالة شفاء.