15حالة وفاة و233 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال وامرأة من الحسكة وأربعة رجال وامرأة من قامشلو ورجل وامرأة من دير الزور ورجل وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٣٠ ذكور و ١٠٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣٠ حالة في الحسكة

١٧ حالة في قامشلو

١٥ حالة في ديرك

٥ حالات في الدرباسية

١٢ حالة في عامودا

٦ حالات في كوباني

٢٣ حالة في الرقة

٤١ حالة في الطبقة

٦٠ حالة في دير الزور

١٩ حالة في مخيم روج

٤ حالات في منبج

حالة واحدة في الشهباء

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربعة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٥٥٦٢ حالة منها ٥٤٥ حالة وفاة و ١٥٦٩ حالة شفاء.

(سـ)