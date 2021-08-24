1500 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل في جامعات شمال وشرق سوريا

وأعلنت منسقيات الجامعات الثلاث في شمال وشرق سوريا (روج آفا، كوباني والشرق) عن فتح باب التسجيل منذ 31 تموز الفائت وحتى الـ 30 من شهر آب.

فيما من المقرر أن تبدأ امتحانات القبول في الأول من شهر أيلول، بينما تبدأ امتحانات اللغة في الثاني من أيلول، على أن تعلن نتائج الامتحانات في الـ 9 من شهر أيلول.

عضو لجنة المفاضلة في جامعات شمال وشرق سوريا، عبدالرحمن داوي، أعلن تمديد مدة قبول طلبات التسجيل إلى الـ 31 آب، نظراً لتأخر تسليم وثائق الشهادة الثانوية إلى الطلاب.

ونوّه داوي إلى وجود 4 مراكز لاستلام طلبات التسجيل في الجامعات في مختلف المناطق: "توجد لدينا مراكز تسجيل في كل من قامشلو والشهباء والرقة وكوباني. في البداية كان توافد الطلاب ضعيفاً، بسبب التأخر في استلام وثائق الشهادة الثانوية. ولكن الآن ازداد عدد المتقدمين بطلبات التسجيل، وحتى الآن تقدم نحو 1500 طالب وطالبة للتسجيل في الجامعات".

وفيما يتعلق بامتحانات القبول قال داوي: "في حال اعترض الطالب على علاماته في امتحانات القبول، فإننا سوف نعمل على إعادة تصحيح ورقة الامتحانات والتدقيق في النتائج في جميع المواد، وإجراء امتحان جديد لجميع المواد".

هذا ويبدأ العالم الدراسي الجديد في جامعات شمال وشرق سوريا في الـ 10 من شهر تشرين الأول القادم.

(ك)

ANHA