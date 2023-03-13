15 و16 آذار موعد عقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا

أفادت شبكة روسيا اليوم، أن "الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا والذي سيضم نواب وزراء خارجية، تركيا وسوريا وروسيا وإيران، سيعقد يومي 15 و16 آذار/ مارس الحالي في موسكو".

وحسب الشبكة، فإن "هذا الاجتماع سيكون للتمهيد؛ لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري، والروسي والإيراني، في وقت لاحق".

وسبق أن ذكر وزير خارجية دولة الاحتلال التركي، مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي الأربعاء 8 آذار بأن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا".

وتدخل الأزمة السورية في 15 آذار الجاري عامها 12 دون وجود أي حلول تلوح في الأفق مع استمرار الدول الخارجية التدخل في شؤون ومستقبل السوريين الذين أنهكتهم سنوات الحرب وتفاقم أزماتهم المعيشية والاقتصادية خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر.

(د ع)