15 ألف طالب/ة محرومون من التعليم بسبب الحصار دون وجود بدائل في الوقت الحالي

كانت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين قد أعلنت تعليق الدوام المدرسي في 4 كانون الأول الجاري لمدة أسبوع، ومددت الهيئة مدة التعليق لأسبوع آخر ليبقى نحو 15 ألف طالبة وطالبة في 72 مدرسة ومعهد محرومين من التعليم نتيجة حصار الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق على مقاطعة الشهباء.

ولا تملك هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين في الوقت الحالي بدائل إكمال العملية التدريسية، وقال نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين فاضل جاويش" لا توجد إمكانية لمواصلة علمية التعليم عبر الانترنت، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة ورداءة خدمة الانترنت في مقاطعة الشهباء، ناهيك عن عدم توفرها بسبب انقطاع التيار الكهرباء بفعل الحصار الجائر".

جاويش أوضح أنهم يناقشون إيجاد وسائل بديلة لمواصلة علمية التدريس، دون الخوض في التفاصيل.

وحذّر جاويش من أن جيلاً كاملاً قد يحرم من التعليم في حال استمرار الحصار، مناشداً المنظمات المعنية بحقوق الطفل للضغط على حكومة دمشق لفك الحصار عن مقاطعة الشهباء.

وشددت الفرقة الرابعة الحصار مع مطلع شهر آب الماضي ومنعت بشكل تام مرور المحروقات والمواد الغذائية والطبية، مما تسبب حتى الآن بتوقف البلدية والمدارس عن العمل بشكل تام، فيما يعمل مشفى آفرين بقدرات ضئيلة في وقت تزداد فيه المخاوف من فقدان مادة الخبز نتيجة تناقص مخزونات الطحين والخميرة وفقدان شبه تام للمازوت اللازم لتشغيل المخابز.

(م)

ANHA