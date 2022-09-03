1470 لاجئاً سورياً رحلتهم تركيا إلى كري سبي المحتلة خلال شهر آب المنصرم

استمراراً لسياسة التغيير الديموغرافي التي تنتهجها في المناطق المحتلة، رحّلت سلطات الاحتلال التركي، الدفعة الخامسة من اللاجئين السوريين داخل أراضيها إلى الداخل السوري عبر بوابة كري سبي/ تل أبيض، وذلك تطبيقاً للمشروع الاستيطاني الذي أعلن عنه رأس النظام التركي أردوغان في شهر أيار الماضي والمتضمن ترحيل أكثر من مليون لاجئ سوري وتوطينهم في المناطق المحتلة من سوريا (جرابلس، عفرين، كري سبي، سري كانيه).

حيث رحّلت سلطات الاحتلال التركي خلال شهر آب المنصرم 1470 لاجئاً سورياً عبر بوابة كري سبي الحدودية وهم من مناطق (حلب - الغوطة الشرقية - دير الزور- إدلب)، وأسكنتهم في منازل المهجرين في كل من مركز المدينة المحتلة وبلدات سلوك والتركمان التابعتين لمقاطعة كري سبي، وفق لما نقلته مصار لمراسل وكالتنا.

وكانت وكالتنا قد وثقت في وقت سابق دخول 4181 لاجئاً سورياً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة على 4 دفعات، ليصبح بذلك العدد الكلي للذين رحلوا إلى المقاطعة المحتلة خلال الـ 5 أشهر الماضية 5651 مستوطناً.

وحسب مصدرمن كري سبي المحتلة فإن هؤلاء المستوطنين سكنوا في منازل المهجرين من المقاطعة المحتلة بانتظار الانتهاء من المستوطنات التي يبنيها الاحتلال التركي بأموال قطرية وكويتية وجمعيات إخوانية، والتي يتم بناؤها في كل من بلدة عين العروس وأطراف المقاطعة المحتلة من الجهة الغربية على أراضي المهجرين التي صادرها ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي من أجل بناء المستوطنات عليها.

(ت ك/د)

ANHA