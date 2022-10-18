14 صنفاً من بذار القمح توزعها شركة تطوير المجتمع الزراعي على المزارعين

باشرت المديريات والمراكز الزراعية في مدن ومقاطعات ونواحي إقليم الجزيرة توزيع بذار القمح على المزارعين استعداداً للموسم الزراعي الجديد، وفق آلية محددة، وضعتها هيئة الزراعة والري، تتناسب مع الخطة الزراعية التي وضعتها للموسم الزراعي الجديد.

حيث يراجع المزارع مديرية الزراعة في منطقته للحصول على مذكرة "تسليم المواد" والتي بموجبها يمكن الحصول على البذار من شركة تطوير المجتمع الزراعي.

هذا وتوزع الشركة البذار من 14 صنفاً مختلفاً، بنوعيه القاسي والطري، فالطري يضم أصناف" روج آفا2، روج آفا4، دوما2، دوما4، دوما6، تايكر، جولان2"، أما القاسي فيضم "شام3، شام7، بحوث9، بحوث11، إكساد65، دوما1، روج آفا"3.

وحُددت كمية 30 كيلو غراماً من القمح الطري لكل دونم من الأرض المروية، و32 كيلو غراماً من القاسي للدونم، في حين خُصصت 18 كيلو غراماً للدونم الواحد من الأرض البعلية، وفق الخطة الزراعية، حسب مناطق الاستقرار الموزعة على كامل إقليم الجزيرة.

ويقدم الكيلو غرام بسعر 2300 ليرة سورية، ولمزارعي "إكثار العقود" بسعر 3500 ليرة سورية. يُعنى بإكثار العقود المزارعين المتعاقدين مع شركة تطوير المجتمع الزراعي حيث توفر الأخيرة لهم المازوت بسعر مدعوم بشرط أن يسوقوا الانتاج لصوامع الشركة.

توزيع أكثر من 99 مليون كيلو غرام في ديرك حتى الآن

وزعت الشركة في ناحية ديرك، حتى الآن، كمية 99 مليوناً و119 ألفاً و90 كيلو غراماً، بعد أن بدأت بذلك خلال شهر تشرين الأول الجاري.

الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك شفان دلي قال لوكالتنا في هذا السياق "بدأ توزيع البذار على المزارعين بتاريخ 8 تشرين الأول الجاري في ديرك وتل علو، ويتم توزيع البذار بعد تقديم المزارع كافة الأوراق المطلوبة من دائرة الزراعة، من ترخيص ومساحة الأرض، ويحصل على الكمية حسب تقييمات دائرة الزراعة".

وأضاف دلي "إن التوزيع يتم عبر شركة تطوير المجتمع الزراعي بعد ان يقدم المزارع أوراقه إلى مديرية الزراعة في منطقته، ويتم تحويله إلى الشركة وإعطاؤه الكمية المستحقة، حيث توزع الشركة البذار على أربع نواحي (ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر)، وتم التناوب بين مركزين، حيث يحصل أهالي كركي لكي وديرك على مستحقاتهم من شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك، بينما يحصل عليها مزارعو جل آغا وتل كوجر من صوامع تل علو".

وأشار إلى "أن الكمية المحددة للتوزيع هي 70 طناً يومياً، على فلاحي ومزارعي ديرك وكركي لكي ونفس الكمية في صوامع تل علو لناحيتي تل كوجر وجل آغا، ومن المقرر زيادة الكمية في الأيام القادمة".

وتابع دلي "إن البذار المتوفر يكفي فلاحي ومزارعي المنطقة، من حيث الكمية، بالإضافة إلى نوعية البذار من حيث الأصناف والجودة، كون البذار التي يتم توزيعها من عقود إكثار البذار كانت من الدرجة الأولى وتم شراؤها ومن ثم غربلتها وتعقيمها لتوزيعها على فلاحي ومزارعي المنطقة".

ومن جانبه، قال المزارع موسى حامد من أهالي قرية دوكركا التابعة لناحية كركي لكي "إن الأصناف ممتازة والأسعار مقبولة من حيث السوق وارتفاع العملة الأجنبية، ولا توجد أي عوائق أثناء آلية التوزيع".

أما المزارع من قرية حسن شيخي من منطقة آليا في ديرك، فقال "إن الأصناف الموجودة في الشركة مضمونة من ناحية الجودة بخلاف الموجودة في السوق، ويستطيع المزارع الحصول على الصنف الذي يريده.

هذا واشترت شركة تطوير المجتمع الزراعي محصول القمح العام المنصرم بسعر 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من المزارعين، بينما "قمح العقود والإكثار" تم شراؤه بـ 2700 ليرة سورية، وعلى الرغم من تكلفة التعقيم والغربلة، إلا أن السعر حدد بـ 2300 ليرة للكيلو غرام الواحد، كنوع من التشجيع والدعم للقطاع الزراعي في شمال وشرق سوريا.

(سـ)

ANHA