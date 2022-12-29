14 شاباً وشابة من شمال وشرق سوريا ينضمّون إلى الكريلا

وبحسب الخبر الذي نشره موقع " Nûçe Ciwan"، فقد أصدر الشباب والشابات الذين انضمّوا إلى صفوف الكريلا بياناً من جبال كردستان.

إذ أوضحوا خلال البيان أنّه لا يمكن تحقيق الحرية الجسديّة للقائد عبدالله أوجلان بالاحتجاجات فقط، فتحقيق ذلك يتطلّب النضال ومحاسبة المسؤولين عنها.

وسلّط البيان الضوء على العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي منذ سنوات وأشار إلى أهمية النضال.

واختتم البيان بالقول: "على الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أنّ لا أحد يستطيع حجب شمسنا. وكما قام العشرات من الشبيبة بالتضحية ومواجهة النيران بداية المؤامرة الدولية وشكّلوا حلقةً من النار حول القائد آبو، فسنكون نحن الآن تلك النار التي ستحرق عدو الإنسانية. ندعو جميع الشرفاء إلى الالتزام باتّباع طريق الكرامة والشرف".

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