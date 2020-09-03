١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 19 آخرين في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ١٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وتتوزع الإصابات على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

حالة واحدة في تربه سبيه

حالتان في الدرباسية

٣ حالات في ديرك

حالة واحدة في دير الزور

حالة واحدة في قامشلو

وكشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أنه تم تسجيل ١٩ حالة شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٠٩ حالات، منها ٤٠ حالة وفاة، و ١٤٦ حالة شفاء.

(أ ب)