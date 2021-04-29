14 حالة وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الحسكة ورجلين وثلاثة نساء من قامشلو وأربع رجال وامرأة من الطبقة ورجل من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 123 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 71 ذكور و52 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 40 حالة

قامشلو 16 حالة

ديرك 8 حالات

الدرباسية 3 حالات

عامودا 1 حالة

كركي لكي 3 حالات

كوباني 1 حالة

الرقة 13 حالة

الطبقة 33 حالة

منبج 1 حالة

مخيم روج 4 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 20 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 15796 حالة، منها 571 حالة وفاة، و 1606 حالة شفاء.

(س ر)