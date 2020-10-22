١٣٦ إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالة الوفاة هي لرجل من الحسكة.

وأضاف مصطفى بأنهم سجلوا ١٣٦ حالة إصابة جديدة موضحًا أن الحالات هي ٧٦ ذكور و٦٠ إناث.

وتتوزع على الشكل التالي:

١٨ حالة في الحسكة

٢٨ حالة في قامشلو

٤٤ حالة في ديرك

١٧ حالة في كركى لكي

٨ حالات في جل آغا

٤ حالات في الرميلان

٧ حالات في عامودا

٣ حالات في تربه سبيه

٤ حالات في الدرباسية

حالتان في كوباني

حالة واحدة في الرقة

وبيّن مصطفى أنه تم تسجيل ١٢ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٣٨٧ حالة، منها ١٠٤ حالات وفاة و٦٥٨ حالة شفاء.

(أ ب)