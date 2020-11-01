134 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الإصابة هي لــ 61 ذكور و73 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 34 حالات

تل تمر 2 حالتان

قامشلو 43 حالة

ديرك 30 حالات

رميلان 1 حالة واحدة

كركي لكي 10 حالات

جل آغا 4 حالات

تربه سبية 3 حالتان

عامودا 1 حالة

درباسية 3 حالة واحدة

الشهباء 3 حالات

وبيّن مصطفى أيضًا أنه تم تسجيل (25) حالة شفاء جديدة مع تسجيل (2) حالة وفاة.

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 4738 حالة، منها 127 حالة وفاة و732 حالة شفاء.

(أ ب)