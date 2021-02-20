130 غارة للطائرات الروسية على البادية السورية ومقتل 21 داعشيًّا

واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة، استهدفت مناطق انتشار مرتزقة داعش في مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي دير الزور وحمص.

وتناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة داعش في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعًا في هذه الضربات.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1323 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل.

بالإضافة إلى 145 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين في هجمات داعش، فيما وثّق “المرصد” كذلك مقتل 754 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها نتيجة الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)