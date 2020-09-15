125 من أبناء قبيلة العكيدات بدير الزور يلتحقون بصفوف قسد

وسيخضع المقاتلون لدورة تدريبية تستمر حتى 45 يوماً يتلقون فيها مختلف الدروس الفكرية والسياسية والعسكرية والتدريب على مختلف أنواع الأسلحة.

وحسب القيادة العسكرية في أكاديمية الشهيد" عكيد" بدير الزور فإن أبناء قبيلة العكيدات وبعد الأحداث الأخيرة في ريف دير الزور والتي عقبت مقتل الشيخ مطشر الهفل وإشعال نار الفتنة من قبل النظام السوري وتركيا على حد سواء؛ عزموا على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي لكل المخربين والإرهابيين الذين يحاولون العبث بأمن المنطقة.

المنتسب علي الجلود وهو من قبيلة العكيدات أكد أنه وبسبب كثرة الاغتيالات لرموز المنطقة وأبنائها تشكل لديه حافز للالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لتلك الخلايا الإرهابية التي تنفذ أجندات ومصالح دول كتركيا في المنطقة، وهذا الأمر شدد عليه أيضاً عمر عبدالله الجروان وموسى الخلف وسائر الملتحقين بصفوف قسد.

كما أكد المنتسبون أنهم سيكونون الدرع الحصين الذي سيحمي المنطقة من أطماع المخربين والمتربصين والحفاظ على مكاسب الشهداء التي روت دماؤهم المنطقة برمتها.

ويذكر أن غالبية المنتسبين هم من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

(م)

ANHA