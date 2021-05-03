124 منظمة تدين قطع تركيا مياه الفرات وتطالب المجتمع الدولي إلزام تركيا بقواعد تقاسم المياه

وجاء في نص البيان الذي صدر عن منظمات المجتمع المدني ما يلي:

"تعتبر معاهدات تقاسم مياه الأنهار مسألة هامة جداً في العلاقات الدولية وحسن الجوار بين الدول التي تتقاسم مياه الأنهار العابرة لأراضيها. وهي أيضاً قضية حقوقية بامتياز لأنها تعبر عن احترام حقوق شعوب هذه البلدان من قبل جميع الدول المعنية، فقضية المياه تعبر بقوة عن حاجات الناس للمياه في اقتصادهم ومأكلهم ومشربهم.

عبر السنوات الأخيرة استغلت تركيا الأوضاع الكارثية التي تعيشها سوريا وبدأت بتحويل مياه نهر الفرات إلى سدود أقامتها حديثاً داخل حدودها. نتج عن هذه السياسة شح المياه في نهر الفرات التي تصل إلى سوريا والعراق، حيث انخفض منسوب المياه بشكل حادّ من حوالي 600 م3/ ثا إلى ما دون المستوى الكافي للري واستجرار مياه الشرب 200 م3/ ثا وفق آخر اتفاقية سورية- تركية موقعة عام 1987، مما ينعكس على حياة المجتمعات التي تعيش على مياه الفرات في الجزيرة السورية وفي العراق بصورة كارثية، خاصة أن موسم الجفاف قد بدأ في البلدين. كما أكد مختصون مقدار الضرر الذي سيحصل على المضخات والمشاريع المقامة على النهر.

يعيش في منطقة الجزيرة السورية أكثر من أربعة ملايين إنسان يعتمدون بشكل كامل على مياه الفرات في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء من سدود الفرات وتشرين والبعث وفي الحصول على مياه الشرب. وقد بدأ السكان يعانون نقص المياه في مواسم الربيع والصيف والخريف بسبب الاستجرار الجائر لمياه الفرات من قبل السلطات التركية التي ينبع منها نهر الفرات. وفي ظل الجفاف الذي تسببت به نقص معدل الأمطار لهذا العام فإن تجاوز تركيا على مخصصات سوريا والعراق من مياه الفرات سينعكس بشكل كارثي على معيشة سكان هذه المناطق.

لا بد للحكومة التركية من النظر في سياساتها تجاه دول الجوار والالتزام بمعاهدات تقاسم المياه مع سوريا والعراق من أجل التوزيع العادل للثروة المائية، خاصة وأن سكان هذه المناطق يعانون أصلاً من كوارث كبيرة بسبب الأوضاع الصعبة وتفشي وباء كورونا وعجز المؤسسات الصحية في مناطقهم، لتزيد مشكلة نقص المياه من معاناتهم المتفاقمة منذ سنوات.

إننا، في منظمات المجتمع المدني ندين و نستنكر التصرفات التي تقوم بها الحكومة التركية، و نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط الفاعل على الحكومة التركية للالتزام بقواعد تقاسم المياه والنظر في حاجة المجتمعات في سوريا والعراق وعدم تهديد حياة سكانها الهشة أصلاً وخاصة أننا مقبلون على موسم طويل من الجفاف.

المنظمات و الجمعيات الموقعة:

1. GAV للإغاثة والتنمية

2. اتحاد الفلاحين في الطبقة

3. اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة

4. اتحاد المهندسين الزراعيين

5. اتحاد معلمي شمال وشرق سوريا

6. اتحاد معلمي شمال وشرق سورية

7. اتحاد مقاولي الرقة

8. أمل أفضل للطبقة

9. إنشاء مسار

10. بصمة خير

11. بيت المواطنة

12. بيل- الأمواج المدنية

13. تاء مربوطة

14. تاسك للتنمية

15. تلفزيون روناهي

16. جامعة روج آفا

17. جسور المحبة للتنمية

18. جمعية أرض السلام

19. جمعية البركة

20. جمعية الحياة من أجل سورية

21. جمعية الديار

22. جمعية الياسمين

23. جمعية جودي للإغاثة والتنمية

24. جمعية جومرد الخيرية

25. جمعية خطوة

26. جمعية خناف للإغاثة والتنمية

27. جمعية دجلة لحماية البيئة

28. جمعية سوز للإغاثة والتنمية والحماية

29. جمعية شمال الخيرية

30. جمعية شمال الخيرية للإغاثة والتنمية

31. جمعية عناية مركزة

32. جمعية ميديا التنموية

33. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية

34. جمعية وقاية

35. حركة المجتمع الديمقراطي

36. حياة أفضل

37. دان للإغاثة والتنمية

38. رابطة “تآزر – Hevdestî”

39. رابطة جين النسائية

40. رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية

41. روز للدعم والتمكين

42. السلام للتنمية

43. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

44. سولدرتي

45. شباب أوكسجين

46. شباب من أجل التغيير

47. شبكة "عفرين بوست" الإخبارية

48. شبكة قائدات السلام

49. شبكة نشطاء روج آفا

50. شركة IRC للبناء

51. شيلان للإغاثة والتنمية

52. صناع الأمل

53. عطاء الفرات

54. غد أفضل

55. غرفة المهندسين بالرقة

56. فريق الأمل الإنساني

57. فريق الفرات الطبي لمكافحة كوفيد ١٩

58. فريق نبض

59. كلاود

60. ماري للتنمية

61. مجلة الأهرام العربي

62. مجلس المرأة السورية

63. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

64. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

65. المركز المصري العربي لحقوق الإنسان

66. مركز بحوث ودراسات عامودا

67. مركز بلسم للتثقيف الصحي

68. مركز جان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

69. مركز سلاف للأنشطة المدنية

70. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني

71. مشفى الفرات

72. معا لأجل الجرنية

73. معاً لأجل دير الزور

74. منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا

75. منظمات المجتمع المدني في الطبقة

76. منظمة Partnersالدولية للإغاثة والتنمية

77. منظمة آشنا للتنمية

78. منظمة أطياف

79. منظمة إعمار المنصورة

80. منظمة آفاق السلام للتنمية

81. منظمة الجزيرة الإغاثية

82. المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب و الكوارث

83. منظمة الرجاء للإغاثة و التنمية

84. منظمة العهد

85. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية

86. منظمة الفصول الأربعة

87. منظمة المستقبل السامي للتنمية

88. منظمة أمل الباغوز

89. منظمة إنصاف للتنمية

90. منظمة إنعاش للتنمية

91. منظمة إنماء الجزيرة

92. منظمة إنماء الفرات

93. منظمة أنوار الغد

94. منظمة بسمة أمل الفرات

95. منظمة بشائر الخير

96. منظمة بصمة امل

97. منظمة تراحم للتنمية والعطاء

98. منظمة تعاون للتنمية

99. منظمة تقنيي هجين

100. منظمة حلم للتنمية

101. منظمة حنين الفرات

102. منظمة خطوات للتنمية الاجتماعية

103. منظمة دوز

104. منظمة روافد

105. منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية

106. منظمة سواعد للتنمية

107. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية

108. منظمة طيف

109. منظمة عطاء الباغوز

110. منظمة عطاء للإغاثة والتنمية

111. منظمة عودة للتنمية

112. منظمة فريق التعاون الأهلي

113. منظمة فريق صناع المستقبل

114. منظمة معكم للتنمية

115. منظمة نور جان لتنمية

116. منظمة هدف الإنسانية

117. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية

118. منظمه شباب تفاؤل

119. مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية

120. النرجس

121. نقابة الصحفيين الدنماركيين

122. الهلال الأحمر الكردي

123. الهندسية للخدمات

124. هيئة المرأة

(ل)

ANHA