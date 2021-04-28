12 وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من الحسكة ورجلين وثلاثة نساء من قامشلو ورجل من درباسية ورجل من كوباني ورجل من الطبقة وآخر من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 111 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 56 ذكور و 55 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 51 حالة

قامشلو 12 حالة

ديرك 10 حالات

الدرباسية 5 حالات

عامودا 1 حالة

كركي لكي 1 حالة

الرقة 22 حالة

مخيم الهول 3 حالات

مخيم روج 5 حالات

الشهباء 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 17 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 15673 حالة منها 557 حالة وفاة و 1586 حالة شفاء.

(س ر)