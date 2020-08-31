١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات شفاء في شمال وشرق سوريا

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) في شمال وشرق سوريا.

وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى إلى أن الحالات تتوزع على الشكل التالي:

٤ حالات في الحسكة

٤ حالات في كوباني

٣ حالات في قامشلو

حالة واحدة في الرقة

وبيّن جوان مصطفى إلى أنه تم تسجيل ٣حالات شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٥٦ حالة منها ٣٥ حالة وفاة و١٠١ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA