12 هجوماً للاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا خلال 48 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول الهجمات التركية المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء في نصه:

"شن جيش العدوان التركي يوم 8 أيار في الساعة 12:00 و15:00، هجوماً على ساحة المقاومة في تل إف إم (FM)، وردّت قواتنا الكريلا على الهجوم للدفاع عن نفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحرمة

قصف جيش الاحتلال التركي في 8 أيار، خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بتل إف إم، بالأسلحة المحرمة دولياً.

هجمات الاحتلال التركي

وفي 8 و9 أيار، تعرضت ساحات المقاومة في تلتي آمدية وإف إم، وخنادقنا للمقاومة في منطقة سيدا، لقصف المدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي 11 مرة.

هذا ويحاول جنود الاحتلال التركي تدمير خنادقنا للحرب في ساحة المقاومة بتل إف إم بواسطة الجرافات".

(ل م)