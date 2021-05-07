12 حالة وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثلاثة رجال من قامشلو وامرأة من دير الزور وثلاثة رجال وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 37 ذكور و21 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 14 حالة

قامشلو12 حالة

ديرك2 حالة

الرقة21 حالة

الشهباء 4حالات

مخيم روج 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 16 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16466 حالة، منها 657 حالة وفاة، و1697 حالة شفاء.

(سـ)