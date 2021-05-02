12 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة ورجلين وامرأة من قامشلو وأربعة رجال وامرأتين من الطبقة وامرأة من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 148 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي77 ذكور و71 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 18 حالة

قامشلو 14 حالة

ديرك 7 حالات

الدرباسية 1حالة

كوباني 9 حالات

الرقة 31 حالة

الطبقة 61 حالة

منبج 5 حالات

في الشهباء 1 حالة

مخيم الهول 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا إحدى عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16111 حالة، منها 605 حالات وفاة، و1640 حالة شفاء.

(سـ)