12 احتفالية وفعالية عمت شمال وشرق سوريا بمناسبة عيد الانبعاث 15 آب

في الذكرى الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب بريادة القيادي عكيد (معصوم قورقماز)، نظم في معظم مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، احتفاليات ونشاطات مختلفة، عمت إقليم الجزيرة والفرات، ومقاطعة عفرين والشهباء، وأحياء من حلب.

حيث شهدت مقاطعة قامشلو 7 احتفالات وفعاليات مختلفة، والحسكة احتفالية مركزية في مركز المقاطعة، ومركز مقاطعة كوباني احتفالية مركزية، وكذلك أقيمت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية احتفالية مركزية.

الاحتفالات والفعاليات جميعها، تزامنت بالتوقيت نفسه، وانطلقت الساعة الـ6 مساء.

شارك فيها الآلاف من أهالي قرى ونواحي ومدن مقاطعات ومناطق شمال وشرق سوريا، مرتدين أزياءهم التقليدية الشعبية، حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني PKK، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام وحدات حماية المرأة YPJ، ووحدات حماية الشعب YPG، وأعلام ورموز أحزاب سياسية مختلفة.

طغى على عموم الاحتفالات والفعاليات، هتافات داعمة لقوات الدفاع الشعبي، والمشيدة بمقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، "تحيا مقاومة الكريلا"، "تحيا مقاومة إمرالي"، "لا حياة بدون القائد"، والهتافات المنددة بسياسات دولة الاحتلال التركي "لا للفاشية التركية".

احتفالية مدينة قامشلو التي جاءت تحت شعار "نبارك قفزة 15 آب للقائد آبو"، في ملعب شهداء 12 آذار، تخللتها عدة كلمات، استهلت بكلمة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، ألقتها والدة الشهيد محي الدين كلو، شمسي خان كلو، باركت فيها ذكرى قفزة 15 آب.

وقالت شمسي خان كلو، "بفضل تلك الروح والمقاومة التي أبداها القيادي عكيد ومَن معه، استطعنا إكمال المسيرة بفكر وفلسفة القائد أوجلان"، مطالبة "الجميع بمحاسبة نفسه حيال ما يعيشه القائد أوجلان وما يعانيه في معتقله وأن نضع أيدينا على وجداننا ".

تلتها كلمة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، معصوم حسن، قال فيها: "سنبقى خلف راية القيادي عكيد ورفاقه القادة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل نيل الحرية والكرامة"، مضيفاً: " استطاعت تلك القفزة وبعد مرور 39 عاماً توحيد شعوب شمال وشرق سوريا وأصبحنا يداً واحدة في حماية مكتسباتنا بفضل هؤلاء الرفاق القياديين عكيد ومَن معه، وأصبحنا أصحاب قضية الدفاع المشروع".

وخلال احتفالية نظمت في منتجع بيلسان بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور سليمان الذي استهل حديثه بمباركة هذا اليوم على الشعب الكردي وكافة الشعوب المستعبدة، مضيفاً: "15 آب والطلقة الأولى التي وجهت للجيش التركي، كانت موجهة لسياسات الإبادة والإنكار والظلم التي تعاني منها شعوب الشرق الأوسط".

وتابع قائلاً: "القفزة أحيت الشعب الكردي الذي عانى من الويلات، كما أحيت آمال شعوب المنطقة بحياة حرة، وثورة 19 تموز ماهي إلا نتاج قفزة 15 آب."

وعاهد في الختام بأنهم سيستمرون في النضال والمقاومة التي كانت بذرتها قفزة 15 آب لحماية مكتسبات الثورة في شمال وشرق سوريا.

وضمن مسيرة نظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية ضمن ناحية تربه سبيه، وفي الاحتفالية التي نظمت من قبل الأهالي في مركز الناحية، بحديقة القائد عبد الله أوجلان، ألقى عضو مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه فصيح حسين كلمة أشار خلالها إلى أن روح المقاومة التي انطلقت مع قفزة 15 آب ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، هذه الطلقة التي أثبتت للعالم أجمع أن قضية الشعب الكردي حق مشروع له في الحياة.

وفي ناحية جل آغا، ضمن الاحتفالية التي أقيمت في صالة روج، ألقى الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، فيصل حسن، كلمة بارك من خلالها ذكرى انطلاق عيد الانبعاث 15 آب على القائد عبد الله أوجلان وكافة الشهداء.

وباسم حركة المرأة ألقت الإدارية سهام خليل، كلمة بينت خلالها أن المرأة اتخذت من قفزة 15 آب مثالاً لحريتها.

أما في احتفالية أهالي ناحية ديرك، من داخل حديقة دجلة، فألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد كلمة، أشار فيها إلى أن ١٥ آب يعتبر قوة وإرادة، وخلق يوم جديد بالنسبة للشعب في شمال وشرق سوريا، وأشاد بدور المناضل معصوم قورقماز، بالقول: "وهب لنا شرارة الحرية والمقاومة في كافة أجزاء كردستان".

في ناحية تل حميس أقيمت فعالية في ساحة المصرف الزراعي، ألقى خلالها الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في تل حميس، عبد السلام الجاسم، كلمة تحدث فيها عن النضال المشرف الذي تجسد في شخصية الشهيد عكيد.

كما تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس عبد الله السالم خلال الفعالية، واستذكر في كلمته الشهيد عكيد، وبارك الذكرى السنوية لعيد الانبعاث 15 آب.

وأضاف: "حققت قفزة 15 آب الكثير من الإنجازات، من أهمها تعريف الشباب بهويتهم الحقيقية وهي هوية حب الوطن والدفاع عنه وبذل الدم رخيصاً من أجله".

وضمن الاحتفالية، التي نظمت في ناحية تل براك في ساحة المركز الثقافي، ركزت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الحسكة، فاطمة العلي، على أهمية هذا اليوم بالنسبة للمجتمع الكردستاني، ومدى تأثيره على شعوب شمال وشرق سوريا، وعدت يوم الانبعاث بداية الانتفاض وكسر حاجز الخوف، وتحولاً غيّر مجرى التاريخ وحقق الانتصارات بمبادئ وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ونوهت أن دولة الاحتلال التركي، تحاول منذ تاريخه وإلى اليوم النيل من صمود المؤمنين بمسيرة 15 آب، وقالت: "كما نشهده في مناطقنا يحاول عبر مسيّراته استهداف المدنيين والعسكريين وعبر تفعيل الجواسيس والحرب الخاصة لكنه يفشل أمام صمودنا في مناطقنا وجبالنا، ولأننا نسير على مبادئ القائد وعلى خطى مقاومة السجون وبروح الفدائية زيلان".

وضمن احتفالية، أهالي ناحية كركي لكي والبلدات والقرى التابعة لها، التي نظمت في كراج الناحية، تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، محي الدين حسن، استذكر فيها جميع شهداء قوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، وبارك عيد الانبعاث 15 آب على القائد عبد الله أوجلان وعلى جميع الشعوب وعلى الشعب الكردي بشكل خاص.

وعاهد حسن على "مواصلة نهج الشهيد عكيد وجميع شهداء الحرية في حماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا من هجمات الاحتلال التركي، وجميع الهجمات التي تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة المكتسبة من مقاومة 15 آب بقيادة الشهيد عكيد"

وخلال احتفالية، أهالي مدينة الحسكة المركزية بهذه المناسبة، والتي أقيمت في حديقة ٤ نيسان في المدينة، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة كوثر أحمد، كلمة، قالت فيها: "نبارك هذا اليوم العظيم الذي بعث فينا روحاً جديدة، وكان بمثابة ولادة جديدة للشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية".

وتابعت: "بروح تلك الرصاصة التي أعادت إحياءنا من جديد سنسير في طريق النضال مقاومين حتى النصر".

وفي المقاطعة ذاتها احتفل أهالي ناحية الشدادي، في مركز مجلس عوائل الشهداء.

وخلال الاحتفالية ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، عبد الغني أوسو كلمة أكد فيها أن عيد الانبعاث 15 آب، هو ركيزة ما شهدته مناطق شمال وشرق سوريا من ثورة، وتعايش مشترك، وأشار إلى أن مواصلة مسيرة 15 آب كفيلة بتحقيق المزيد من المكتسبات للشعب في شمال وشرق سوريا.

وفي احتفالية إقليم الفرات التي نظمت في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، تحت شعار "بحملة ١٥ آب، سوف نهزم الاحتلال، وننتصر في معركة الحرية"، أشادت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، آفا شين مستو، بالدور التاريخي ليوم الانبعاث ١٥ آب، في الصحوة التي يشهدها الشعب على جغرافية كردستان.

وقالت: "منذ ذاك اليوم وحتى يومنا هذا والمقاومة مستمرة، تلك المقاومة التي ولدت منها ثورة روج آفا، التي أعادت لشعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا هويتها المسلوبة، وتعرفت من خلال فكر القائد عبد الله أوجلان على درب الحرية".

واختتمت آفا شين مستو كلمتها، قائلة: "لن نتخلى عن المكتسبات التي ورثناها من قفزة ١٥ آب، وستكون المقاومة دربنا، لذا على أهالي المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي تصعيد النضال في وجه دولة الاحتلال التركي، ليصلوا للنصر، ولتكون ثورتنا ثورة حق ثورة القضاء على المستبدين وتحقيق العدالة التي ضحى من أجلها شهداؤنا بحياتهم".

وفي احتفالية، أهالي الشهباء، ومهجري مقاطعة عفرين، التي نظمت في مخيم سردم بناحية الأحداث، شهدت الاحتفالية، كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي، ألقاها عضو المجلس، دلسوز عفرين، هنأ فيها القائد عبدالله أوجلان، ومقاتلي الكريلا وجميع شعوب العالم بهذه المناسبة، وأضاف: "بفضل قفزة 15 آب سندحر الاحتلال الذي يسعى إلى إبادة الكرد، وسنواصل المقاومة ضد الاحتلال".

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين – الشهباء، فاطمة جمو، كلمة هنأت فيها جميع الشعوب بعيد الانبعاث، وأضافت: "باسم عوائل الشهداء سنواصل المقاومة بروح 15 آب حتى دحر الاحتلال. ليعلم المحتلون بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل فكر وفلسفة القائد آبو وشهداء كردستان".

وخلال احتفالية، أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في ساحة الجبانات، والتي بدأت بالاستماع إلى تسجيل صوتي للقائد عبد الله أوجلان، عن يوم الانبعاث، أثنى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي على تضحيات الشهداء، وقال: "الشهداء بتضحياتهم أناروا لنا درب الحرية".

وأشار الشبلي إلى أنه في مثل هذا اليوم أقدم الشهيد والفدائي عكيد (معصوم قورقماز)، على إطلاق الرصاصة الأولى في جبين العدو، وبذلك أعلن الكفاح المسلح وأثبت أن المقاومة حياة.

الشبلي بيّن أن عملية الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) ورفاقه، دفعت الشعوب المضطهدة نحو التحرر والتخلص من قيود العبودية، وقال في هذا الصدد "الأبطال هم من يدونون التاريخ والشهيد معصوم قورقماز تاريخ لا ينسى".

وانتهت الاحتفاليات والفعاليات، بعروض فنية غنائية وراقصة، تفاعل معها المشاركون، وسط إطلاق الألعاب النارية.

(أم)

ANHA