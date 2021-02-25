112 غارة جوية روسية على البادية.. مقتل نحو 20 مرتزقًا من داعش

ونفذت الطائرات الحربية الروسية نحو 112 غارة جوية منذ صباح اليوم، واستهدفت عدة قطاعات لداعش ضمن البادية السورية، وأسفرت عن مقتل نحو 20 مرتزقًا، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية الروسية خلال الـ 48 ساعة إلى ما يزيد عن 200 غارة، ويرتفع عدد قتلى المرتزقة جراء الضربات الجوية خلال الـ 48 ساعة إلى نحو 30 قتيلًا.

وكان المرصد السوري أفاد يوم أمس، أنه تم العثور على جثة عنصر ضمن "الفرقة الرابعة" في قوات حكومة دمشق في بادية الميادين شرق دير الزور، مقطوع الرأس، بعد يوم من اختفائه أثناء وجوده في محطة مياه بقرص تحتاني التابعة لناحية الميادين، في ظل الهجمات المكثفة لمرتزقة داعش.

وتتواصل العمليات العسكرية ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، وسط استمرار شن غارات جوية مكثفة على مناطق انتشار المرتزقة هناك.

(د أ)