111 يوماً من الاعتصام في معبر سيمالكا

نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام عند معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وكذلك لإدانة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للفاشية التركية.

وفي كمين نصبته قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني استشهد 5 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا في منطقة خليفان في جنوب كردستان كما أصيب مقاتل من الكريلا ووقع في أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وللمطالبة بتسليم جثامين المقاتلين والمقاتلات الشهداء والكشف عن مصير المقاتلين المختطفين وإدانة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة (مقاطعتي قامشلو والحسكة) خيمة اعتصام أمام معبر سيمالكا الحدودي بين ناحية ديرك في شمال شرق سوريا وجنوب كردستان.

وبدأت أسر الشهداء وأهالي إقليم الجزيرة بالتوافد إلى خيمة الاعتصام منذ الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ بدء الفعالية توجهت وفود من مكونات شمال وشرق سوريا بشكل يومي إلى خيمة الاعتصام.

وتوافدت إلى خيمة الاعتصام وفود المؤسسات والهيئات التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، للتضامن مع عوائل الشهداء، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ووجهاء العشائر والأعيان ومكتب الأديان، وقوات حماية المجتمع، وقوى الأمن الداخلي- لشمال وشرق سوريا، وجميع الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

وتوجهت أمهات السلام إلى بوابة معبر فيش خابور ثلاث مرات، لإيصال رسالتهن إلى سلطات باشور والديمقراطي الكردستاني، إلا أن مسلحي الأخير وقفوا في وجه الأمهات بالأسلحة ومنعوهن من دخول فيش خابور رغم مناشداتهن السلمية.

وخلال فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، ألقيت العديد من الكلمات والبيانات والمحاضرات وعرض سنفزيون عن شهداء خليفان، بالإضافة إلى مشاركة الشبيبة الثورية في مسيرة راجلة دامت ثلاثة أيام، انطلقت من قامشلو وتوجهت إلى معبر سيمالكا للتضامن مع المعتصمين في خيمة الاعتصام.

ورغم جميع المناشدات السلمية من القوى الوطنية والأحزاب السياسية والاتحادات والمؤسسات والهيئات وشيوخ العشائر وعلماء الدين، لا يزال الديمقراطي الكردستاني متعنتاً ورافضاً جميع المناشدات السلمية لتسليم جثامين الشهداء، بل وردّ على الفعالية بإغلاق معبري فيش خابور والوليد وفرض الحصار على أهالي شمال وشرق سوريا.

وأكد أعضاء اللجنة التحضيرية للاعتصام بأن أكثر من 10 آلاف من مكونات شمال وشرق سوريا شاركوا في فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا.

وانتهت فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي بعد قرار من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة وإلقاء بيان إلى الرأي العام على أن يستمر الاعتصام بأساليب وطرق أخرى في أماكن متفرقة.

وبعد إعلان مجلس عوائل الشهداء، انتهاء فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسين عبيد في كلمة ألقاها في مكان الاعتصام : " بعد 111 يوماً من الاعتصام وبإشراف من مجلس عوائل الشهداء، نحيي مقاومة المشاركين من مكونات شعوب شمال وشرق سوريا للتضامن مع عوائل الشهداء في وقفتهم ضد خيانة الديمقراطي الكردستاني في معبر سيمالكا الحدودي".

وتابع عبيد:" إن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، اتخذ القرار بإنهاء فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، والاستمرار بطرق وأساليب جديدة في شمال وشرق سوريا ومتابعة اعتصامهم السلمي، ضد الخيانة والوقوف في وجهها بكل الوسائل، لأننا عاهدنا القائد والشهداء بالسير على خطاهم وتصعيد النضال ضد الخيانة".

وقال عبيد:" إن المؤامرات ضد شعوب شمال وشرق سوريا وخاصة الأحداث الأخيرة في الحسكة هي استمرار لمؤامرة 15 شباط، لذا نحن مجلس عوائل الشهداء وجميع مكونات شعوب شمال وشرق سوريا سنقف في وجه جمع المؤامرات التي تحاك ضد مكتسبات وحقوق مكونات شعوب شمال وشرق سوريا".

وفي نهاية كلمته قال عبيد: " إن المرحلة تتطلب تصعيد النضال والمقاومة ضد جميع المؤامرات والخيانة" مؤكداً أن شعوب شمال وشرق سوريا من ديرك وحتى الشهباء ستتابع اعتصامها السلمي حتى تحقيق أهدافها.

هذا وانتهت فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بقرار من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بتاريخ اليوم 23 كانون الثاني 2022.

(ك)

ANHA