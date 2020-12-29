110 عملية لوحدات المرأة الحرة - ستار ضد المحتلين في أقل من سنة

وبحسب القيادية، نفذت وحدات المرأة الحرة 110 عملية مستقلة خلال إحدى عشر شهراً، وعلى إثرها قتل 3 من قوات الكونترا و316 جندي تركي، وجرح 28 آخرين، كما التحق 112من مقاتلي كريلا وحدات المرأة الحرة ـ ستار بقافلة الشهداء.

أوضحت القيادية في القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة ـ ستار زوزان جوليك بأنهم مستعدون لخوض كافة اشكال الحروب، وقالت" عام 2021 سيشهد نضال كبير، وكريلا كردستان والمرأة الكريلا تستمد قوتها قبل كل شيء من الوفاء قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان".

كما أوضحت زوزان جوليك في لقاء مع وكالة أنباء الفرات أن" المرأة تحمي وتدافع عن نفسها في كل مكان، من ديرسم وحتى أجزاء كردستان الأربعة، وقالت:" يعبر المقاتل ابتداءً من الجبال عن موقفه وهويته، بدون شك يستمد قوته من القائد ومن الرفاق والشهداء والشعب، وحدات المرأة الحرة ـ ستار تركت بصمتها على العام 2020 سواء من الناحية العددية أو النوعية، حيث كانت عملياتها مؤثرة وذو نتائج مهمة".

وأضافت "أستطيع القول أنه خلال عام 2020، هُزمت الأساليب والتكتيكات والعديد من عمليات العدو، إن خبرة وحدات المرأة الحرة ـ ستار القوية في الصناعات ، ودورها الفعال في الأساليب والتكتيكات قد تركت بصماتها على العام وأعطتها الريادة، هذا العام أيضاً رأينا ممارسة مشروع إعادة البناء، وكانت أيضاً تجربة لنا، خلال عام 2020 لعبت المرأة الكريلا دوراً رائداً في العمليات في العديد من الأماكن".

حصيلة عام 2020 لقوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار

وقد شاركت القيادية في وحدات المرأة الحرة ـ ستار زوزان جوليك هذه المعلومات بخصوص حصيلة عمليات الوحدات في العام 2020كما يلي: "باعتبار أنه لم تصلنا حصيلة شهر كانون الأول، سوف نشارككم حصيلة إحدى عشر شهراً، في نضال احدى عشر شهراً نفذت قوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار110 عملية مستقلة، ومن هذه العمليات تم تنفيذ 68 عملية في حفتانين، منها 19 عملية نوعية، و41 عملية قنص، و13 عملية بأسلحة خاصة، و9 بأسلحة نصف آلية، كما نفذت عمليات مداهمة وتدمير لطائرات الهليكوبتر، لدينا معلومات موسعة بشأن هذه العمليات ولكن يمكنني اختصارها على الشكل التالي: خلال العام حدثت ثلاثة اشتباكات بين قوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار وبين قوات الاحتلال وعلى إثرها قتل 3 من عناصر الكونترا و316 من جنود الاحتلال التركي و جرح 28 جندي، وخلال مرحلة النضال في الاحد عشر شهراً".

وأضافت" استشهدت 112 مقاتلة من رفيقاتنا، وبالرغم من أننا أوقفنا الانضمام الى صفوف الكريلا بسبب وباء كورونا، إلا أنه انضمت 160 امرأة"، وأكدت القيادية أن " الدعايات التي تنشرها الدولة التركية بأنه لا يوجد انضمام الى صفوف الكريلا، عارية عن الصحة، وخاصة انضمام المرأة، فهي في تزايد، والكثير من الأشخاص لا يستطيعون الوصول الينا، خلال معارك العام لا زال مصير اثنتين من رفيقاتنا مجهولاً، كما وقعت مقاتلتان من رفاقنا أسرى بيد العدو".

أهداف 2021

وبخصوص أهدافهم في العام 2021 قالت القيادية زوزان جوليك" من الواضح بأن مفهوم دولة الاحتلال التركي الفاشي والعزلة ضد قائدنا والحرب سوف تستمران، وفي الوقت نفسه سوف تستمر سياسة الاعتداء والاغتصاب والإباة ضد المرأة، وكذلك ستستمر الحرب بين نضال الحرية وبين القوات الفاشية للدولة التركية في كردستان والشرق الأوسط في العام 2021، ونحن كوحدات المرأة الحرة ـ ستار ندرك هذا الشيء".

واستطردت بالقول" باسم قوات وحدات المرأة الحرة نقول بأننا سنناضل بشكل فعال ضد سياسة دولة الاحتلال التركي التي تنتهجها ضد قائدنا وشعبنا والمرأة، كما وستستمر خطة الاحتلال لمناطق الدفاع المشروع في العام 2021، التي تسير بدعم ومساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة العراق والولايات المتحدة الامريكية، ونحن كوحدات المرأة الحرة ـ ستار وكمقاتلات الكريلا في كردستان نستعد لحماية خط القائد في مواجهة كل أنواع الحروب وعقلية الانكار والابادة والتسلط حتى رفع العزلة عن قائدنا، ومع حملة حركتنا ضد دولة الاحتلال التركي في الحرب الشعبية، كقوة وحدات المرأة الحرة ـ ستار، سنحول المقاومة الحالية إلى نصر، وبهذا القرار نبدأ عام 2021 ".

(م)