11 نائبًا أمريكيًّا لإدارة بايدن: نشعر بقلق عميق من بيع إف - 16 إلى تركيا

وفي رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أبدى 11 عضوًا في مجلس النواب "شعورًا عميقًا بالقلق" إزاء تقارير حديثة عن احتمال شراء تركيا40 طائرة إف-16 جديدة من إنتاج لوكهيد مارتن و80 من معدات التحديث للطراز نفسه. وترجع الرسالة إلى 25 أكتوبر، وراجعتها رويترز الثلاثاء.

وكتب المشرعون: "في أعقاب إعلان الرئيس (رجب طيب) أردوغان في سبتمبر أن تركيا ستشتري دفعة أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400، فلا يسعنا أن نعرّض أمننا القومي للخطر بإرسال طائرات أميركية الصنع إلى حليف يواصل التصرف كخصم".

ولم يردّ البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على المراسلات مع الكونغرس.

وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وسبق أن طلبت أنقرة أكثر من 100 طائرة إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن أيضًا، لكن أميركا أقصت تركيا من البرنامج بعد حيازتها صواريخ إس-400 الروسية.

وجاء في رسالة المشرعين: "نثق أن الكونغرس سيقف صفًّا واحدًا لمنع أي من هذه الصادرات في حالة مضي هذه الخطط قدمًا، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمّل نقل أي عتاد عسكري متطور لحكومة تركيا في هذا التوقيت".

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا توترًا وخلافات حول عدة ملفات في المنطقة أبرزها الوضع في سوريا وقضية حقوق الإنسان داخل تركيا.

ومن المرتقب أن يلتقي كل من الرئيسين الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان في روما على هامش أعمال قمة العشرين.

(ي ح)