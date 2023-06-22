11 مؤسسة وحركة مجتمعية تدين المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي

أدلت 11 مؤسسة وحركة مجتمعية في شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، بصدد الهجمات الأخيرة على المنطقة.

قرئ البيان أمام مبنى مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية الواقع في الحي المحطة في مدنية قامشلو، باللغتين الكردية والعربية على التوالي، وذلك من قبل مدرسة اللغة الكردية إلهام أسعد، وعضو مكتب ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا، حنا سومي.

أدان البيان في مستهله "الحرب الهادفة إلى الإبادة التي تشنها الدولة التركية الفاشية ضد شعبنا"، وقال: "ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل قضيتنا العادلة، ونوجه تعازينا الحارة إلى عوائل الشهداء وكافة شعوبنا".

وأضاف: "منذ بداية ثورة روج آفا (شمال وشرق سوريا)، تستخدم دولة الاحتلال التركي، جميع أساليب الحرب ضد شعبنا، من جهة تدير الحرب بالوكالة وتدعم إرهابي داعش، ومن جهة ثانية تشن الاجتياح البري والجوي الذي نتج عنه احتلال قسم كبير من الجغرافية السورية، ومن جهة ثالثة تشن حرباً ممنهجة باستخدام الطائرات المسيّرة بدون طيار وتستهدف الشخصيات الطليعية والمناضلة".

ونوه البيان إلى الهجوم الذي استهدف بتاريخ (20 حزيران)، سيارة إداريي مقاطعة قامشلو، ونتج عنه استشهاد الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، المناضلة يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة المرأة الطليعية ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما من المكون الأشوري.

تحدث البيان عن مناقب الشهيدتين ليمان شويش (ريحان عامودا) ويسرى درويش، قائلاً: "كانت ليمان امرأة مناضلة منحت 38 من عمرها في الكفاح وخدمة قضية شعبها، كما عملت الشهيدة يسرى لسنوات طوال في ثورة روج آفا"، مؤكداً "لن تُنسى جهودهم المقدسة التي بذلوها في سبيل تحقيق آمال المجتمع في بناء الحياة الحرة".

وأشار إلى أن هذا الهجوم الوحشي الخارج على جميع القوانين والمواثيق الدولية والبعيدة عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية، يأتي في إطار حملة قذرة تهدف إلى إبادة سياسية ممنهجة، تستهدف بشكل خاص النساء الطليعيات، والمؤثرات في المجتمع، مبيناً "بهذا الأسلوب يريدون كسر ثقة ومعنويات شعبنا وإبعادهم عن قضيتهم وأرضهم".

وجدد بلاتفورما الدبلوماسية المجتمعية والمؤسسات والحركات المجتمعية المدنية في شمال وشرق سوريا، إدانتها "بأشد العبارات لهذه الهجمات"، وعاهد "بالسير على درب شعبنا وأن نستمر في النضال الذي بدؤه، ونقول للقوى الفاشية: لن تستطيعوا أن تكسروا إرادة شعبنا وسيكون ردنا على هجماتكم الجبانة بتقوية تنظيمنا الداخلي وتجمعنا حول قيّم ثورتنا المجتمعية".

في البيان توجهت هذه المؤسسات والحركات المجتمعية بندائها إلى جميع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للخروج عن صمتهم وتحديد موقفهم "تجاه هذه الحرب القذرة التي تشنها الدولة التركية الفاشية ضد مجتمعنا".

كما دعت الشعب بكافة مكوناته، "أن يستمروا في تنظيمهم وارتباطهم بقيّم الثورة والمجتمع، وأن يفرغوا سياسات حرب الإبادة من محتواه، ويسيروا على درب شهداء الحرية لتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية".

المؤسسات المشاركة في البيان هي:

بلاتفورما الدبلوماسية المجتمعية

حركة المجتمع الديمقراطي

جامعة روج آفا

ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا

مؤتمر الإسلام الديمقراطي

حركة الثقافة والفن

بلدية الشعب في قامشلو

اتحاد الإعلام الحر

رابطة عفرين الاجتماعية

جمعية الجدائل الخضراء

الاتحادات والنقابات المهنية

(ي م)

ANHA