11 حادثاً مرورياً خلال أسبوع 7 منها في يوم واحد

أدت سلسلة حوادث مرورية متتالية خلال أقل من أسبوع على الطريق العام بين كركي لكي وديرك إلى فقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

اثنين من الحوادث المؤلمة وقعا تحديداً على منعطف بالقرب من قرية كرزيارات آباسا بين كركي لكي وديرك، وهي المنطقة التي شهدت سابقاً حوادث مرورية أدت إلى وقوع ضحايا، وأسفر الحادثين عن فقدان شخصين لحياتهما.

فيما وقع اليوم، الأحد، 7 حوادث مرورية بسبب تشكل الصقيع، أسفرت إحداها عن فقدان شخص لحياته.

وبحسب مركز الترافيك في ناحية كركي لكي فإن طريق كركي لكي ديرك شهد 11 حادثاً مرورياً منذ بداية شهر شباط، 7 منها حدثت خلال يوم واحد.

وذكر مركز الترافيك في ناحية كركي لكي إن السبب الرئيسي للحوادث المرورية في الفترة الأخيرة هو السرعة الزائدة، وعدم الالتزام باللوائح والإرشادات واللوحات المرورية الدالة على جوانب الطريق، إضافة إلى تشكل الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وتشكل الضباب في بعض الأيام.

وناشد ترافيك كركي لكي جميع السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة، خاصة في هذه الفترة وفي ساعات الصباح، وساعات الليل نظراً لتشكل الصقيع على الطرق.

(ك ع/ك)

ANHA