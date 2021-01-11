10آلاف كتاب هدية لجامعات شمال وشرق سوريا

وأرسلت مجموعة من المؤسسات التعليمية والثقافية والمكتبات والشخصيات الأكاديمية في جنوب كردستان مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب إلى جامعات شمال وشرق سوريا.

وفي مبادرة مميزة ومحفّزة على تبادل الخبرات وتقوية العلاقات الفكرية والثقافية، قامت مجموعة من المؤسسات التعليمية والثقافية والمكتبات والشخصيات الأكاديمية في جنوب كردستان بينها:" مكتبة مام جلال الطالباني الخاصة، رئاسة جامعة السليمانية، رئاسة جامعة صلاح الدين، معهد التراث الكردي، المكتبة العامة في السليمانية، صحيفة كردستاني نوى". بإرسال مجموعة قيّمة ومتنوعة من الكتب بلغت قرابة 10 آلاف كتاب إلى جامعات شمال وشرق سوريا.

وستساهم الكتب في إثراء مكتبة جامعات شمال وشرق سوريا، وتأمين المراجع اللازمة للطلاب في مختلف الكليات.

وبحسب ما أفاده إداريون في الجامعة، فإن الكتب تم استلامها من قبل جامعة روج آفا وجامعة كوباني.

(م ح)

ANHA