107 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجلين من الحسكة وديرك.

وكشف مصطفى بأنهم سجلوا ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٥٨ ذكور و٤٩ إناث.

وتتوزع الإصابات الجديدة على الشكل التالي:

٢١ حالة في الحسكة

٢٣ حالة في قامشلو

٢٩ حالة في ديرك

١١ حالة في كركى لكي

٥ حالات في عامودا

٣ حالات في جل آغا

حالتان في الرميلان

حالتان في تربه سبيه

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في تل تمر

حالة واحدة في مخيم الهول

٤ حالات في دير الزور

٣ حالات في الرقة

وبيّن مصطفى بأنه تم تسجيل ١١ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٧٣٩ حالة، منها ٩٠ حالة وفاة، و٦٢٠ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA