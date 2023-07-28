100 حالة مرضية تصل لمشافي الحسكة المنكوبة يومياً

قطعت دولة الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة وضواحيها منذ احتلالها لمدينة سري كانيه عام 2019، حيث تعتبر محطة علوك المصدر الرئيس والوحيد لمياه الشرب في المدينة والمخيمات الموجودة فيها، وهي "مخيم الهول وسري كانيه وواشو كاني والعريشة".

ويلجأ أهالي المدينة إلى عدة مصادر للحصول على المياه، أولها الصهاريج التابعة لمديرية المياه، والصهاريج التي تعمل بشكل حر في المدينة، بالإضافة للجوء إلى الآبار التي تم حفرها، والتي تعتبر غير صالحة للشرب والاستخدام بسبب ملوحتها.

ونتيجة كثرة مصادر الحصول على المياه، يتعرض أهالي مدينة الحسكة لحالات مرضية بشكل يومي من (إسهال وتسمّم وأمراض جلدية وإقياء، وتشكل خطراً على مرضى الكلى).

في هذا السياق، كشف المشرف العام لقسم الإسعاف في مشفى الشعب أحمد فرحان: "يصل إلى مشفى الشعب بشكل يومي أكثر من 100 حالة تسمّم وأمراض جلدية؛ بسبب المياه الملوثة في مدينة الحسكة".

ونوّه أحمد فرحان أن قطع المياه له تأثير كبير على المشافي أيضاً؛ لأنهم بحاجة كبيرة لمياه معقمة وجيدة لاستخدامها لمرضى الكلى.

وناشد المشرف العام لقسم الإسعاف في مشفى الشعب المنظمات الدولية والإنسانية بإيجاد حلول سريعة للمياه في المدينة، أو تحييد محطة علوك.

(م ح)

ANHA