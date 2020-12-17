10 وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه عن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من الحسكة، ورجلين من الشهباء، ورجلين من كوباني وعامودا، وثلاث نساء من قامشلو وكوباني ومخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٤٠ ذكور و٣٠ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

حالة واحدة في الحسكة

٤ حالات في قامشلو

١١ حالة في ديرك

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في كركى لكي

حالتان في تربه سبيه

٣ حالات في الرقة

٢٢ حالة في الطبقة

٣ حالات في منبج

١٣ حالة في دير الزور

٥ حالات في كوباني

٤ حالات في الشهباء

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٦٥١ حالة، منها ٢٥١ حالة وفاة، و١٠٨٩ حالة شفاء.

(د ج)