10 قتلى وعشرات الجرحى بهجوم مزدوج في الفيليبين

ووقع الهجوم، بحسب وكالة فرانس بريس، في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة، حيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف الارهابية منذ زمن طويل.

وأفاد اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان للصحفيين أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قُتلوا في الهجوم الأول عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق، وأُصيب 16 جنديًّا في التفجير الذي وقع في فترة الظهر.

بدوره، نقل اللفتنانت كولونيل رونادلو ماتيو عن رئيس البلدية قوله إن نحو 20 مدنيًّا أُصيبوا كذلك بجروح.

وشاهد جندي شخصًا يترك الدراجة النارية خارج المتجر حيث كان يوجد عدد كبير من الناس بينهم عناصر أمن، وانفجرت الدراجة فورًا، بحسب ماتيو، الذي أكد أن "جنودنا يقومون بعمليات أمنية، عندها تم تفجير القنبلة يدوية الصنع".

وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في ذات الشارع عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو ستة عناصر بجروح، بحسب فينلوان.

وأضاف أن جنديًّا كان يحاول القبض عليها عندما فجرّت نفسها، مرجحًا بأن تكون جماعة أبو سياف خلف الهجوم المزدوج.

وتعد جماعة أبو سياف التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية شبكة من المقاتلين الإسلاميين الذين تم تحميلهم مسؤولية أسوأ الهجمات الإرهابية التي شهدتها الفيليبين وعمليات خطف سياح أجانب وعناصر بعثات تبشيرية، كما أنهم على صلة بمقاتلين من داعش يسعون إلى إقامة قاعدة لهم في جنوب شرق آسيا.

وتأتي تفجيرات الاثنين بعد اعتقال قيادي في أبو سياف في وقت سابق هذا الشهر في جزيرة مينداناو جنوب البلاد.

(م ش)