أطلقت مجموعة العمل الكردية في جنوب أفريقيا‎(KHRAG) ‎ واتحاد نقابات جنوب أفريقيا ‎(COSATÛ) ‎ في الـ 11 من كانون الثاني من العام الماضي حملة لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تحت شعار "حان الوقت لإحلال سلام عادل في تركيا وتحقيق الحرية للقائد أوجلان".

وهذه الحملة تتوسع يومًا بعد يوم في كافة أرجاء العالم، وفي هذا السياق أعلنت 10 منظمات تعمل في ألمانيا انضمامها إلى هذه الحملة، من بينها مجلس شعب تاميل إيلام، ويابستا نيت ويرك.

والمنظمات التي انضمت إلى الحملة هي:

مجلس شعب تاميل في ألمانيا ـ يابستا نيت ويرك ـ مؤتمر أمريكا اللاتينية ـ اتحاد الطلبة الديمقراطيين الاشتراكيين‎(SDS) ‎ في توبينغن ـ اتحاد الطلبة الديمقراطيين الاشتراكيين‎(SDS) ‎‏ في هايد لبيرغ ـ دعم الشبيبة اليسارية في ميونخ ـ دعم الشبيبة اليسارية في بريمن ـ الشبيبة الاشتراكية في بون ـ داي لينك في شتوتغارت ـ جمعية الحرية.

(د ج)