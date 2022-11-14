10 مدارس للفتيات تتنافس على بطولة كرة السلة للناشئات في الرقة

وتقام بطولة كرة السلة للفتيات في منشأة الشهيد أدهم الرياضية التابعة لقوى الأمن الداخلي وسط مدينة الرقة، بمشاركة 10مدارس من مدينة الرقة، حيث بلغ عدد الطالبات المشاركات 150طالبة، من الصف السابع.

وانطلقت أمس الأحد، بطولة كرة السلة في مدينة الرقة، وتعتبر الثانية من نوعها، حيث نظم الاتحاد الرياضي بطولة مشابهة عام 2019.

ومن المقرر أن تستمر البطولة مدة أسبوع كامل، على أن يتم تكريم الفائزين في ختام البطولة.

الجدير بالذكر أن المدارس المشاركة في البطولة هي (مدرسة الشهيد عمر علوش، مدرسة حسين جاهد، مدرسة المعري، مدرسة البحتري، مدرسة معاوية، مدرسة أبي تمام، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة ابن البيطار، ومدرسة نيسان، مدرسة رابعة العدوية).

(أ ع/ي م)

ANHA